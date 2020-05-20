Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 9:02

*** Вряд ли речь идет о попытке дестабилизировать ситуацию в КНДР

Москва/Пхеньян. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора назвал муссирование в СМИ истории с "исчезновением" северокорейского лидера Ким Чен Ына плодом нечистоплотных фантазий.

"Должен сказать, что считаю для себя некорректным обсуждение состояния здоровья руководителя КНДР. Вызывают, мягко говоря, весьма негативные чувства те дикие инсинуации, которыми сопровождалась вся эта история", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

"Не думаю, что здесь мы имеем дело с целенаправленной кампанией по дестабилизации ситуации в республике. Внутри страны мало кто знал о том, что в эти дни писали американские газеты или говорили южнокорейские депутаты. Скорее всего, речь идет о фантазиях стремившихся любым способом стать "халифами на час" нечистоплотных индивидуумов, чьи измышления подхватили падкие на сенсацию, но крайне неразборчивые в средствах, прошу прощения за тавтологию, средства массовой информации", - подчеркнул посол.

Ранее в мае впервые за три недели северокорейская пресса опубликовала кадры с участием лидера КНДР Ким Чен Ына. Он был запечатлен на открытии завода по производству минеральных удобрений в городе Сунчхоне (провинция Пхеннан-Намдо).

Это стало первым появлением Ким Чен Ына на публике с 11 апреля.

Позднее северокорейский лидер направил устное послание председателю КНР Си Цзиньпину, поздравив Китай с успехами в предотвращении распространения вируса COVID-19.

9 мая Ким Чен Ын направил телеграмму президенту РФ Владимиру Путину, в которой поздравил президента и весь российский народ с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Ким Чен Ын за время отсутствия на публике пропустил несколько важных для КНДР мероприятий, в том числе 15 апреля - День Солнца, государственный праздник, когда в стране отмечают день рождения основателя государства Ким Ир Сена.

В связи с этим СМИ ряда стран периодически передавали со ссылкой на источники, что северокорейский лидер может быть тяжело болен или даже скончался.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте www.interfax.ru

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