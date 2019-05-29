Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 18:06

Москва/Белград. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Посол РФ в Сербии Александр Чепурин выразил возмущение тем, что власти Приштины препятствуют выезду в Белград сотрудника Миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова.

"Вызывает негодование, что приштинские власти до сих пор противятся эвакуации на лечение в Белград зверски избитого их "полицейскими" сотрудника Миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова. Это находится за пределами человеческого понимания", - написал Чепурин в среду вечером в Твиттере.

Накануне стало известно, что российский дипломат, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков был задержан у баррикад в районе операции косовского спецназа в общине Зубин Поток на севере края. "Мы их задержали (двух сотрудников ООН, - "ИФ") в районе баррикад ввиду их участия (в препятствовании действиям косовского спецназа - "ИФ") ", - сказал глава местной полиции Рашит Калай.

По версии косовской стороны, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению операции косовского спецназа.

Сербские СМИ, в свою очередь, сообщили, что косовские спецназовцы избили Краснощекова за то, что он говорил на сербском языке. Он поступил в больницу с травмами глаза и челюсти. После получения амбулаторной помощи, по данным сербских СМИ, Краснощеков покинул больницу.

28 мая подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля. Задержаны около 30 человек, среди задержанных есть полицейские. Представители косовских властей заявили, что речь идет об акции по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.

В расположенной на севере края сербской общине Зубин Поток жители соорудили баррикады, которые косовские спецназовцы взяли штурмом. При этом применялся слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

29 мая Следственный комитет России (СКР) сообщил, что выясняет обстоятельства задержания Краснощекова. "Главным следственным управлением СКР по факту инцидента, произошедшего с российским гражданином Михаилом Краснощековым, являющимся сотрудником Миссии ООН в Косово (МООНК), начата доследственная проверка, - говорилось в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

По данным СКР, накануне утром "косовские полицейские вторглись в населенные сербами муниципалитеты на севере края и арестовали Краснощекова, обладающего дипломатическим иммунитетом". "Кроме того, гражданину России были причинены телесные повреждения. Недозволенные методы воздействия и удержание Михаила Краснощекова со стороны косовского спецназа грубо нарушают нормы международного права и цивилизованного общения", - отметили в СКР.

Как отметили в пресс-службе, "по результатам проверки будет принято решение в соответствии с компетенцией Следственного комитета".

Яч

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