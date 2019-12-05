Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 20:27

Вашингтон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Введение Минфином США санкции против 17 граждан и семи российских компаний, а также предъявление со стороны американских властей обвинений двум российским гражданам за киберпреступления не помогут стабилизировать двусторонние отношения, считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Давно предлагаем американской стороне наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности, договориться о совместном реагировании на профильные угрозы. Однако в Вашингтоне эту идею старательно игнорируют, предпочитая навешивать на Россию "ярлык киберпреступника". Подобная риторика явно не поможет в деле стабилизации двусторонних отношений", - говорится в распространённом комментарии Антонова.

Он отметил, что в четверг "администрация США под предлогом борьбы с киберугрозами расширила "чёрные списки", в которые вновь попали граждане России и несколько наших компаний, двоим соотечественникам инкриминируются серьёзные уголовные преступления".

При этом, по его словам, "одновременно официальные американские представители вновь беспочвенно обвинили правительство России". Попавшие под санкции "хакерские группировки" и связанные с ними лица, дескать, оказывали прямую помощь нашим властям в "злонамеренной деятельности в киберпространстве"".

"Никаких доказательств при этом не представлено. Такая практику в целом стала нормой для партнёров", - заключил Антонов.

Ранее в четверг Минфин США ввёл санкции за киберпреступления против 17 физических и семи юридических лиц, зарегистрированных в России.

Некоторые из подвергнутых американским санкциям являются гражданами РФ.

Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России. Речь идет о компаниях: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp.

По данным агентства Bloomberg, санкции против Evil Corp вводятся за хакерские атаки. Агентство отмечает, что среди жертв хакеров - Bank of America и несколько других американских банков. Всего группировке удалось похитить банковские данные пользователей примерно в 300 финансовых организациях более чем в 40 странах мира.

В рамках санкций вся собственность и активы оказавшихся в списке граждан и компаний, находящаяся в юрисдикции США, будет заблокирована, а гражданам США будет запрещено совершать с ними транзакции.

Кроме того, одному из попавших под санкции граждан РФ - Максиму Якубцу - заочно предъявлены обвинения судами Небраски и Пенсильвании за киберпреступления. Его Минюст США считает организатором группировки, совершавшей серьезные преступления в сфере киберпространства. Ближайшим соратником этого человека назван другой россиянин - Игорь Турашев.

"На протяжении более 10 лет Максим Якубец и Игорь Турашев возглавляли один из самых сложно устроенных синдикатов в сфере киберпреступности в мире", - говорится в заявлении американского прокурора Скотта Брейди.

В заявлении Минфина США отмечается, что при помощи вируса под названием Dridex компании удалось похитить минимум $100 млн. Против части фигурантов этого дела санкции вводятся не за непосредственное проведение хакерских атак, а за участие в финансовых операциях хакеров. Эту роль, по данным Минфина США, выполняли Алексей Башлыков, Руслан Замулько, Давид Губерман, Карлос Альварес, Георгиос Манидис, Татьяна Шевчук, Азамат Сафаров, Гульсара Бурхонова.

Также Якубец и его соратники, начиная с мая 2009 года, совершали банковские преступления на протяжении длительного периода времени при помощи вируса Zeus. Им удалось похитить миллионы долларов в США и в других странах, заразив тысячи компьютеров вирусом, который похищал личные данные пользователей: номера банковских счетов и пароли.

В общей сложности, Якубец и его команда при помощи вируса Zeus, попытались украсть $220 млн. На практике же им удалось получить $70 млн с банковских счетов своих жертв.

Кроме того, по данным Минфина США, Якубец работал на ФСБ России в 2017 году. В апреле 2018 года, отмечается в заявлении ведомства, он пытался получить лицензию на работу с засекреченной информацией ФСБ.

Американские власти объявили награду в $5 млн за информацию, которая приведет к поимке Якубца. "Государственный департамент объявил награду суммой до $5 млн за информацию, которая приведет к поимке или признанию виновным лидера Evil Corp", - говорится в сообщении американского Минфина.

***/ 1йф мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!