Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 3:11

Вашингтон. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Россия призывает Соединенные Штаты присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и других районах мира, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая на форуме "Диалог Форт-Росс".

"Мы не заинтересованы в гонке вооружений. В целях недопущения эскалации напряженности Президент России В.В.Путин объявил о решении не размещать наземные РСМД в Европе или в других регионах, если и пока там не окажется аналогичное оружие американского производства. Призываем США и НАТО присоединиться к такому мораторию", - сообщила пресс-служба российского посольства в фейсбуке.

В своем выступлении Антонов также предупредил, что Россия будет вынуждена пойти на ответные меры для своей защиты, "если Соединенные Штаты разместят такие ракеты вблизи российских границ", отметив при этом, что Москва "не заинтересована в гонке вооружений".

Дипломат считает, что этот вопрос требует серьезного обсуждения, будь то в Женеве, Москве или Вашингтоне.

1гк бм

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