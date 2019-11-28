Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 0:17

Вашингтон. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Посол России в США Анатолий Антонов обратился к международным правозащитным организациям с просьбой оказать помощь россиянину Константину Ярошенко, отбывающему наказание в американской тюрьме.

"Ваши организации хорошо известны своей благородной миссией по защите и охране прав человека. Мы призываем вас рассмотреть дело господина Ярошенко и оказать любую помощь по его медицинским и юридическим вопросам", - говорится в письме Антонова, опубликованного на странице посольства РФ в Фейсбуке в пятницу.

Посол подчеркнул, что Ярошенко страдает от "многочисленных медицинских и стоматологических проблем, включая посттравматические проблемы психического здоровья, вызванные злоупотреблениями, одиночным заключением и обстоятельствами его экстраординарной выдачи".

Отмечается, что до ареста Ярошенко ни разу не был в США и языковой барьер мешает ему получать образование, участвовать в работе учреждений и программах реабилитации.

"Ярошенко трижды ходатайствовал о переводе его в Россию для отбывания оставшегося срока наказания в России в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц. Его просьбы были необоснованно отклонены. Дело господина Ярошенко представляет общественный интерес в России", - напоминает Антонов.

Письмо посла РФ в США адресовано таким организациям, как Amnesty International USA, Equal Justice Initiative, Human Rights Watch, The Marshall Project, ACLU National Prison Project, The Sentencing Project, Southern Poverty Law Center и World Justice Project.

Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

В течение нескольких лет он находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года был переведен в учреждение "Данбери" в штате Коннектикут, якобы из-за стычки с другим арестантом.

Весной 2019 года Москва обратилась к компетентным органам США по поводу передачи заключенного для отбывания срока в РФ. При этом Россия уже неоднократно пыталась вернуть Ярошенко, используя Страсбургскую конвенцию от 1983 года по передаче осужденных лиц в страну гражданства. Однако Минюст США реагировал на подобные просьбы отрицательно.

1вз мк

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!