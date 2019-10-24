Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 4:22

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Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Американские конгрессмены начали, по всей видимости, осознавать угрозу, исходящую от украинского националистического батальона "Азов", предложив внести его в список иностранных террористических организаций в США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Инициатива ряда американских законодателей, заинтересовавшихся, почему неонацистское формирование "Азов" не включено в список террористических организаций госдепа, безусловно, заслуживает внимания. Разгул праворадикального экстремизма распространился далеко за пределы собственно Украины", - сказал Антонов журналистам, комментируя инициативу ряда конгрессменов о внесении батальона "Азов" в список иностранных террористических организаций в США.

"Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США, начинает осознавать угрозу, которую представляют "Азов" и контактировавшие с ним американцы. Игнорировать эту опасность становится все сложнее", - отметил российский посол.

Кроме того, Антонов заявил, что Россия ожидает от американских властей и общественности осуждения любых проявлений и поддержки праворадикального экстремизма на Украине.

"Первым символическим, но важным шагом могла бы стать поддержка нашего проекта резолюции Генассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - сказал Антонов.

"Данная резолюция традиционно пользуется одобрением большинства государств-членов ООН", - подчеркнул он.

Посол напомнил, что в последние годы против голосуют только делегации США и Украины.

"Пора снести эту "стену", аморально прикрывающую проявления неонацизма. Такой шаг стал бы данью "великому поколению" американцев, которое вместе с Красной Армией избавило мир от коричневой чумы", - заявил Антонов.

1йф тг

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