Этот контент был опубликован 27 октября 2019 г. 22:22

Вашингтон. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов посоветовал российским гражданам, желающим посетить США, быть предельно осторожными.

"Конечно, каждый россиянин, и я вынужден это сказать, должен быть предельно осторожен, когда он направляется в США", - сказал Антонов в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Он сообщил о "русофобской атмосфере, которая существует сегодня в США".

"Я согласен с теми американскими политиками, которые говорят, что здесь, в США, мы порою наблюдаем охоту за ведьмами", - отметил российский посол.

По его словам, на настоящий момент по различным данным в американских тюрьмах находятся около 100 россиян.

"Я считаю, что дело Марии Бутиной, как и многие другие дела российских соотечественников, они сфабрикованы, они выдуманы. Если бы Мария не была бы россиянкой, думаю, что в отношении нее не были предприняты столь жесткие меры", - заключил Антонов.

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