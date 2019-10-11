Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 5:26

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Посол США в Европейском Союзе Гордон Сондланд, как ожидается, даст показания в следующую среду перед комитетами Палаты представителей в рамках процесса импичмента президента США Дональда Трампа, сообщает Axios со ссылкой на четыре источника в Конгрессе.

Как заявил порталу один из собеседников, республиканцы, близкие Трампу, призвали президента позволить послу предстать перед комитетами. По их мнению, показания Сондланда будут полезны для президента.

"Республиканцы используют любую возможность. Сондланд мог бы стать такой возможностью...Он пожертвовал на инаугурацию Трампа $1 млн. Он человек Трампа", - отметил источник.

Ранее сообщалось, что госдепартамент США запретил Сондланду давать показания в Конгрессе в рамках расследования, цель которого - определить, есть ли основания для импичмента президенту Дональду Трампу.

По словам адвоката дипломата Роберта Ласкина, госдеп потребовал от посла в ЕС действовать в соответствии с распоряжением ведомства и не принимать участие в организуемых в палате представителей слушаниях. При этом причины такого решения госдепа не приводится.

По сообщениям американских СМИ, ранее Сондланд добровольно согласился ответить на вопросы членов палаты представителей США. Причем планировалось, что эти слушания пройдут уже во вторник.

Трамп во вторник приветствовал решение госдепартамента США, назвав слушания в Конгрессе "пародией на суд".

1вз гс

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