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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 14:50 18.10.2018 - 14:50

*** Американский дипломат призвал талибов отказаться от атак на избирательные участки и участников выборов

Кабул. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Афганский народ проявляет большой интерес к предстоящим 20 октября в стране парламентским выборам и Соединенные Штаты поддерживают его стремление свободно выбирать законодательное собрание, заявил американский посол в Кабуле Джон Басс на встрече с афганскими журналистами.

США призывают движение "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) отказаться нападений на участников избирательной кампании и избиркомы, отметил посол, заявление которого опубликовано в четверг на сайте американской дипмиссии в Афганистане.

"Здесь ли, в Кабуле (...), или в Бамиане, где я был на прошлой неделе, или в Кандагаре, где мои коллеги побывали на минувших выходных, мы видим большой интерес к избирательной кампании. Мы видим большое число кандидатов, которые ведут избирательную кампанию, несмотря на существующие угрозы. Это говорит мне о том, что афганский народ очень заинтересован в возможности избрать своих лидеров в парламент", - заявил американский дипломат.

Посол добавил, что Соединенные Штаты уважают это стремление афганского народа и намерены поддерживать его.

"Мы решительно поддерживаем работу избирательных комиссий по подготовке к этим выборам. Мы будем и впредь оказывать поддержку избирательным комиссиям и тем структурам правительства, которые в соответствии с законом обязаны поддерживать комиссии при подготовке к президентским выборам в апреле следующего года", - заявил Дж.Басс.

Вместе с тем посол США призвал талибов не мешать проведению выборов в Афганистане.

"Если талибы имеют такое же уважение к афганскому народу, как и те части общества, которые (...) участвуют в подготовке к выборам, если они имеют такое же уважение к афганцам, как и международные партнеры Афганистана, они должны воздержаться от проведения атак против выборов или против людей, которые работают над тем, чтобы выборы состоялись", - заявил посол США в Кабуле.

Парламентские выборы в Афганистане намечены на 20 октября, на 239 мест в парламенте претендуют более 2500 кандидатов.

вш

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