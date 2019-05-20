Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 3:30

Пекин. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Посол США в Китае Терри Брэнстед намерен в ходе запланированной поездки в Тибетский автономный район (ТАР) Китая довести до его руководителей озабоченности Вашингтона по поводу ограничений на свободу вероисповедания и сохранения национальной культуры и языка тибетского населения, сообщило посольство США в Пекине.

"Визит станет шансом для посла встретиться с местными лидерами и поднять вопрос о давно существующих озабоченностях по поводу свободы вероисповедания и сохранения тибетской культуры и языка", - сообщил официальный представитель дипмиссии.

В сообщении отмечаемся, что Бренстед посетит ТАР и граничащую с ним провинцию Цинхай с 19 по 25 мая. В программу поездки включены официальные встречи с представителями местного руководства, а также посещение объектов религиозного и культурного наследия.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп подписал закон "О взаимном доступе в Тибет", который предполагает, что американцы должны иметь равные с гражданами Китая права передвижения по территории ТАР.

В связи с этим Китай заявил решительный протест. МИД КНР назвал закон грубым вмешательством во внутренние дела Китая, которое может привести к ухудшению отношений между двумя странами.

1гк гс

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