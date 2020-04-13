Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Дело Пола Уилана негативно сказывается на отношениях России и США, заявил посол Соединённых Штатов в Москве Джон Салливан.
"Я приехал в Москву с заданием от президента США Дональда Трампа улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Россией, и я изо всех сил над этим работаю. Это проблема в наших отношениях - то, как обращаются с Полом, ужасает", - сказал Салливан журналистам в понедельник.
По его словам, то, как обращаются с Уиланом, "позорно".
"Я надеюсь, что высокопоставленные российские чиновники обеспечат Полу честное судебное разбирательство, медицинскую помощь и возможность позвонить родителям", - сказал посол.
Мосгорсуд в понедельник приступает к рассмотрению по существу уголовного дела гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана, обвиняемого в РФ в шпионаже.
Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Жеребенков, Уилан будет доставлен в судебное заседание для личного участия.
В связи с тем, что материалы дела содержат гриф "секретно", судебный процесс над иностранцем проходит в закрытом от слушателей режиме.
Кроме того, московские суды, в том числе и городской, до конца апреля продлили в связи с коронавирусом ограничительные меры, на основании которых в здания судов допускаются только участники процесса.
Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), которое предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.
По словам адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защита, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.1ва др