Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 10:19

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Дело Пола Уилана негативно сказывается на отношениях России и США, заявил посол Соединённых Штатов в Москве Джон Салливан.

"Я приехал в Москву с заданием от президента США Дональда Трампа улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Россией, и я изо всех сил над этим работаю. Это проблема в наших отношениях - то, как обращаются с Полом, ужасает", - сказал Салливан журналистам в понедельник.

По его словам, то, как обращаются с Уиланом, "позорно".

"Я надеюсь, что высокопоставленные российские чиновники обеспечат Полу честное судебное разбирательство, медицинскую помощь и возможность позвонить родителям", - сказал посол.

Мосгорсуд в понедельник приступает к рассмотрению по существу уголовного дела гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана, обвиняемого в РФ в шпионаже.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Жеребенков, Уилан будет доставлен в судебное заседание для личного участия.

В связи с тем, что материалы дела содержат гриф "секретно", судебный процесс над иностранцем проходит в закрытом от слушателей режиме.

Кроме того, московские суды, в том числе и городской, до конца апреля продлили в связи с коронавирусом ограничительные меры, на основании которых в здания судов допускаются только участники процесса.

Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), которое предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

По словам адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защита, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.1ва др

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