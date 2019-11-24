Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 0:55

Вашингтон. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что назначит на пост уходящего в отставку министра ВМС Ричарда Спенсера нынешнего посла США в Норвегии Кеннета Брейтуэйта.

"Адмирал, а сейчас посол в Норвегии Кен Брейтуэйт будет назначен мной на пост нового министра ВМС. Человек больших достижений и успеха, я знаю, что Кен проделает выдающуюся работу!", - написал Трамп в своем твиттере.

Он отметил, что был недоволен тем, как проходил суд над морским пехотинцем Эдвардом Галлахером.

"Поэтому служба министра Военно-Морского Флота Ричарда Спенсера была прекращена министром обороны Марком Эспером. Я благодарю Ричарда за его службу и преданность. Эдди уйдет в отставку мирно со всеми своими почестями, которые он заслужил...", - добавил Трамп.

Ранее стало известно, что министр обороны США Эспер попросил об отставке министра ВМС США Ричарда Спенсера за его рассмотрение спорного дела морского пехотинца Эдварда Галлахера.

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