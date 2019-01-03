Посол США в РФ Хантсман рассказал семье задержанного в Москве американца о его состоянии (версия 2)

Этот контент был опубликован 3 января 2019 г. 18:48

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Вашингтон. 3 января. ИНТЕРФАКС - Посол США в России Джон Хантсман сообщил семье задержанного в России гражданина США Пола Уилана о том, что состояние американца нормальное, заявил брат Пола Дэвид Уилан.

"Он (Дж.Хантсман - ИФ) сказал нам то, что мы надеялись услышать. Пол жив, и с ним все хорошо, учитывая условия содержания в российском СИЗО", - заявил Д.Уилан в эфире радиостанции NRP, отметив, что семья намерена помочь задержанному "в поисках адвоката" и "всего того, что необходимо в российском СИЗО".

По его словам, "никто не знает деталей" задержания П.Уилана. Кроме того он отметил, что информация об увольнении П.Уилана из Вооруженных сил США за "неподобающее поведение" стало новостью для семьи.

"Я не думаю, что это имеет какое-либо значение или влияние на ситуацию", - сказал Д.Уилан.

По его словам, П.Уилан не раз бывал в России. "Он посещал друзей, с которыми познакомился в социальных сетях. Россия - одно из многих мест, где он путешествовал", - сказал Д.Уилан.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США П.Уилана.

"Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Посольство США в РФ уведомлено о задержании П.Уилана в Москве по подозрению в шпионаже, заявили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД РФ.

Д.Уилан заявил, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также ранее сообщал, что П.Уилан - отставной морпех. Семья задержанного обратилась за помощью в Конгресс США, в посольство США в РФ и в Госдеп, рассказал Д.Уилан.

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