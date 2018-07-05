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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 12:25 05.07.2018 - 12:25

Берлин. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Посол США в ФРГ Ричард Гренелл провел конфиденциальную встречу с гендиректорами германских автопроизводителей BMW Харальдом Крюгером, Dailmer Дитером Цетше и Volkswagen Хербертом Диссом в американском посольстве в Берлине, где заявил о возможном урегулировании разногласий относительно импортных пошлин на автомобили, пишет Handelsblatt.

Он сообщил, что Вашингтон готов к "нулевому варианту", при котором Европа, как и США, полностью отказываются от автомобильных пошлин.

Р.Гренелл, по его словам, уполномочен американскими властями на поиск решения с Берлином и Брюсселем, говорится в статье.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в конце июня пригрозил ввести пошлины в размере 20% на все автомобили, которые экспортируются из Евросоюза в Штаты, если ЕС не снимет торговые барьеры в отношении ряда американских компаний. Ранее Евросоюз ввел пошлины на некоторые товары из США объемом 2,8 млрд евро, в том числе стальную продукцию, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's. Этот шаг стал ответом на американские пошлины на сталь и алюминий из Европы, Канады и Мексики, которые вступили в силу 1 июня.

Служба финансово-экономической информации

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