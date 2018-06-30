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Этот контент был опубликован 30 июня 2018 г. 8:28 30.06.2018 - 08:28

Taллин. 30 июня. ИНТЕРФАКС/ BNS - Посол США в Таллине Джеймс Мелвилл заявил о намерении покинуть свой пост в знак протеста против политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пишет эстонская газета "Постимеэс" со ссылкой на публикацию американского дипломата в соцсети.

"Когда президент говорит, что ЕС "был создан, чтобы использовать США, нападать на нашу копилку", или что "НАТО так же плох, как НАФТА", это не только неверно фактически, но и доказывает, что мне пришло время уходить", - заявил Дж.Мелвилл в "Фейсбуке".

Дипломат сообщил, что покинет Эстонию через месяц, 29 июля, и после этого намерен оставить госслужбу.

"Я служил при шести президентах и 11 главах МИД и не думал, что моя жизнь может достичь этой точки", - отметил Дж.Мелвилл.

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