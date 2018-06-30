Посол США в Эстонии подает в отставку из-за несогласия с политикой Трампа
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Taллин. 30 июня. ИНТЕРФАКС/ BNS - Посол США в Таллине Джеймс Мелвилл заявил о намерении покинуть свой пост в знак протеста против политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пишет эстонская газета "Постимеэс" со ссылкой на публикацию американского дипломата в соцсети.
"Когда президент говорит, что ЕС "был создан, чтобы использовать США, нападать на нашу копилку", или что "НАТО так же плох, как НАФТА", это не только неверно фактически, но и доказывает, что мне пришло время уходить", - заявил Дж.Мелвилл в "Фейсбуке".
Дипломат сообщил, что покинет Эстонию через месяц, 29 июля, и после этого намерен оставить госслужбу.
"Я служил при шести президентах и 11 главах МИД и не думал, что моя жизнь может достичь этой точки", - отметил Дж.Мелвилл.
вш
Интерфакс