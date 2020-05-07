Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 1:01

Вашингтон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Посол США в Норвегии Кеннет Брейтуэйт, номинируемый на пост министра флота США, заявил комитету сената по вооруженным силам, что лично наблюдал за российскими подлодками в ходе учений норвежских ВМС.

"Подводные военные действия становятся все более сложной задачей, поскольку наши противники продолжают совершенствовать свои боевые системы. Я был свидетелем этого воочию во время моего пребывания в качестве посла США в Норвегии, имея возможность плавать на борту норвежской подводной лодки в сочетании с тесным партнерством с норвежским флотом для выявления и поддержания осведомленности о передвижениях российских подводных лодок в Арктическом регионе", - заявил Брейтуэйт в своих письменных показаниях сенату.

Он отметил, что министерство флота будет поддерживать свое подводное преимущество за счет дальнейшего развития наступательных подводных сил. "Главным образом ударных подводных лодок, будущих беспилотных подводных аппаратов и сил противолодочной обороны (...)", - уточнил Брейтуэйт.

"Соединенные Штаты находятся в стратегическом соперничестве за глобальное влияние с Китаем и Россией. Конкуренция великих держав является определяющим вызовом национальной безопасности нашего века и потребует передового развертывания военно-морских сил, которые могут конкурировать с равными противниками, сдерживать их и при необходимости побеждать", - добавил он.

Брейтуэйт служил послом в Норвегии с февраля 2018 года и является отставным контр-адмиралом ВМС.

Предшественник Брейтуэйта Ричард Спенсер ушел о в отставку в ноябре после того, как глава Минобороны США Марк Эспер попросил его об отставке за рассмотрение спорного дела морского пехотинца Эдварда Галлахера.

1вз аг

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