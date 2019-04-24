Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 11:24

***Он назвал два атомных авианосца США в Средиземном море "200 тыс. тонн дипломатии", "передовой дипломатии"

Вашингтон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия должна прекратить дестабилизирующую деятельность в мире, если она действительно желает улучшения отношений с США, заявил посол Соединенных Штатов в Москве Джон Хантсман на борту атомного авианосца "Авраам Линкольн" в Средиземном море.

По сообщению 6-го оперативного флота ВМС США, посол наблюдает за совместными действиями сразу двух авианосных ударных групп, которые в настоящее время находятся в регионе.

"Дипломатические связи и диалог в сочетании с мощной обороной, которую обеспечивают эти корабли, демонстрируют России, что если она действительно стремится к улучшению отношений с Соединенными Штатами, то должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру", - заявил Дж.Хантсман, слова которого приводятся в пресс-релизе флота.

При этом он подчеркнул, что "каждый из двух действующих в настоящее время в Средиземном море авианосцев представляет собой 100 тыс. тонн международной дипломатии".

"Когда у вас есть 200 тыс. тонн дипломатии, которая курсирует по Средиземному морю - это то, что я называю дипломатией, это передовая дипломатия - больше ничего не нужно говорить, - подчеркнул Дж.Хантсман, которого цитирует телеканал CNN. - И совершенно очевидно, что вам нужно сесть и попытаться найти решения проблем, которые разделяют нас многие, многие годы".

Как сообщалось, 23 апреля в Средиземном море впервые за последние три года начали действовать сразу две авианосные ударные группы ВМС США. Их возглавляют атомные авианосцы "Авраам Линкольн" и "Джон Стеннис". В составе двух групп насчитывается в общей сложности 10 боевых кораблей и 130 самолетов палубной авиации.

1нв де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!