Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 5:14

Вашингтон. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Посол Южной Кореи в США Ли Су Хек во время брифинга заявил, что надеется на возобновление переговоров КНДР и США до конца года, сообщает "Ренхап".

"Если вы посмотрите на историю ядерных переговоров, в один момент вам кажется, что они не встретятся снова, но через два или три месяца они снова встречаются", - сказал посол, вспоминая опыт своего участия в качестве главного переговорщика от Южной Кореи на шестисторонних переговорах по денуклеаризации КНДР в 2003 году.

По его мнению, тот факт, что переговоры в Стокгольме в начале месяца были прерваны, не говорит о том, что представители США и КНДР не встретятся снова.

"Такие вещи случались много раз, поэтому я думаю, что они могут встретиться снова", - отметил он.

Ли Су Хек предположил, что еще одна встреча может состояться до конца года - срока, установленного северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Посол также добавил, что планирует встретиться в четверг со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом.

В начале этого месяца в столице Швеции сорвались переговоры по денуклеаризации на рабочем уровне между КНДР и США. Пхеньян обвинил Вашингтон в неспособности придумать новое предложение. При этом США заявили, что обе стороны провели "хорошие" обсуждения.

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