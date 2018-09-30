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Этот контент был опубликован 30 сентября 2018 г. 13:47 30.09.2018 - 13:47

Москва/Дамаск. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что решение России о поставке зенитно-ракетной системы С-300 в САР является своевременным шагом.

"Если мы проанализируем значение защиты сирийского неба, то увидим, что это является признаком безопасности и стабильности, а не войны. Я хочу сказать, что это очень своевременный шаг, и мы очень благодарны в этой связи России за её усилия", - сказал он в интервью телеканалу RT.

По его словам, он высоко оценивает решение президента России Владимира Путина о поставке ЗРС в Сирию.

При этом он отметил, что С-300 оборонительная, а не наступательная система, которая предназначена для защиты воздушного пространства над Сирией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам выступления на заседании Генассамблеи ООН сообщил, что поставка ракетных зенитных комплексов С-300 в Сирию уже началась.

1кю аг

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