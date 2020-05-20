Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 8:40

*** КНДР самостоятельно обеспечивает себя масками и дезинфицирующими средствами

Москва/Пхеньян. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Поставка в КНДР лекарств и аппаратов искусственной вентиляции легких на фоне пандемии коронавируса была бы уместной и востребованной, заявил в интервью "Интерфаксу" посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Судя по имеющейся у нас информации, республика самостоятельно и в полном объёме обеспечивает себя масками и дезинфицирующими средствами. Полагаю, что далеко не так хорошо обстоят дела с лекарствами и аппаратами ИВЛ. Поставка этого имущества была бы весьма уместной и востребованной. Однако главное - не допустить проникновения коронавируса в страну. С этим КНДР справляется весьма успешно", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте www.interfax.ru в 10:15

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