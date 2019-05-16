Стамбул. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Начало поставок Турции систем ПВО С-400 может быть перенесено с июля на июнь, заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
По сообщению агентства "Анадолу", комментируя в четверг срок начала поставок, он отметил, что "ранее озвучивался месяц июль, но возможен и перенос на июнь".
Он также подтвердил прозвучавшие ранее в Анкаре заявления о том, что приостановка реализации соглашения о поставках С-400, равно как и перенос поставок на более поздний срок, не обсуждается.
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