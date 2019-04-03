Поставка С-400 Турции - решенный вопрос - Чавушоглу
Вашингтон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка Анкары с Москвой по поставкам зенитно-ракетных систем С-400 - это решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.
"Это завершенная сделка, решенный вопрос. Мы не откажемся от этого решения", - заявил министр на Атлантическом совете.
(ПОСЛЕДУЕТ)
1бф аю де
Neuer Inhalt
Horizontal Line
Teaser Instagram
Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!
subscription form
Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта