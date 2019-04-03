Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 15:51

Вашингтон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка Анкары с Москвой по поставкам зенитно-ракетных систем С-400 - это решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.

"Это завершенная сделка, решенный вопрос. Мы не откажемся от этого решения", - заявил министр на Атлантическом совете.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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