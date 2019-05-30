Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 21:10

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Приобретение Турцией российской системы ПВО С-400 будет иметь разрушительные последствия для взаимодействия Анкары с НАТО, заявила и.о. помощника главы Пентагона по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер.

"Завершение этой сделки (поставка С-400 - ИФ) будет разрушительным не только для программы F-35, в рамках которой Запад поставил передовое вооружение в сфере обороны в воздухе, но и подорвет взаимодействие Турции с НАТО - ключевой аспект обороны альянса", - сказала Уилбаргер, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

1кю ар ав

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