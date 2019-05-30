Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 21:36

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Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Приобретение Турцией российской системы ПВО С-400 будет иметь разрушительные последствия для взаимодействия Анкары с НАТО, заявила и.о. помощника главы Пентагона по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер.

"Завершение этой сделки (поставка С-400 - ИФ) будет разрушительным не только для программы F-35, в рамках которой Запад поставил передовое вооружение в сфере обороны в воздухе, но и подорвет взаимодействие Турции с НАТО - ключевой аспект обороны альянса", - сказала Уилбаргер, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

По ее словам, С-400 - это российская система, разработанная, чтобы сбивать самолеты, подобные F-35. "И нельзя себе представить, что Россия не воспользовалась, такой возможностью", - подчеркнула она.

"Растущее сотрудничество России и Турции в Сирии, даже несмотря на временные сложности, должно вызывать обеспокоенность как у Европы, так, в особенности, у НАТО", - отметила она.

В апреле стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35, и эти самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

Однако Эрдоган ранее не раз выражал уверенность, что Анкара получит как российские системы С-400, так и американские самолёты F-35.

В свою очередь глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявлял, что Анкара готовится к возможному применению против нее санкций в рамках CAATSA.

1кю ар

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