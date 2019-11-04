Этот контент был опубликован 4 ноября 2019 г. 10:30

*** Анкара изучает предложение РФ о закупке истребителей

Дубай. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Поставки второй партии российских ЗРК С-400 "Триумф" Турции может быть осуществлена позднее графика, заявил руководитель секретариата турецкой оборонной промышленности Исмаил Демир.

В интервью телеканалу NTV чиновник пояснил, что отсрочка, возможно, связана с переговорами по деталям передачи технологий и налаживанием совместного производства.

Демир подтвердил, что российская сторона предложила Анкаре закупки российских истребителей, это предложение находится в процессе рассмотрения, решение будет принято после "всестороннего анализа".

Первая партия российских ЗРК была поставлена Турции в июле текущего года, несмотря на активное противодействие со стороны Соединенных Штатов.

1гк де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!