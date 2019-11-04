*** Анкара изучает предложение РФ о закупке истребителей
Дубай. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Поставки второй партии российских ЗРК С-400 "Триумф" Турции может быть осуществлена позднее графика, заявил руководитель секретариата турецкой оборонной промышленности Исмаил Демир.
В интервью телеканалу NTV чиновник пояснил, что отсрочка, возможно, связана с переговорами по деталям передачи технологий и налаживанием совместного производства.
Демир подтвердил, что российская сторона предложила Анкаре закупки российских истребителей, это предложение находится в процессе рассмотрения, решение будет принято после "всестороннего анализа".
Первая партия российских ЗРК была поставлена Турции в июле текущего года, несмотря на активное противодействие со стороны Соединенных Штатов.
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