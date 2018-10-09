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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 11:42 09.10.2018 - 11:42

Москва/Стамбул. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Работа по завершению работ по проекту "Турецкий поток" идет самыми высокими темпами, заявил спикер парламента Турции Бинали Йылдырым.

"Турция и Россия совершенно чётко настроены на завершение работ по "Турецкому потоку", работа идёт самыми высокими темпами", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

"Перед нами стоит задача к 2019 году выйти на операционную деятельность и начать поставки газа в Турцию. Планируется, что природный газ, который будет поставляться из России по трубопроводу "Турецкий поток", заменит поставки газа, идущего по Западному коридору", - подчеркнул он.

Полный текст интервью Б.Йылдырыма будет опубликован на www.interfax.ru.

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