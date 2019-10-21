Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 20:13

Сантьяго. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Акции протеста в Чили, проходящие четвертый день подряд, распространились и на горнодобывающий сектор, где профсоюзы призывают к проведению забастовок.

Забастовки могут привести к сокращению поставок меди из Чили, являющейся крупнейшим мировым производителем этого металла. На этом фоне цена меди растет: фьючерсы на медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) в понедельник подорожали на 0,4%, до $5828 за тонну. В ходе торгов цена поднималась до $5868,5 за тонну, максимума с 17 сентября.

Рабочие крупнейшего в мире медного рудника Escondida, принадлежащего BHP, проведут "предупредительную" 10-часовую забастовку - с вечера понедельника до утра вторника - в знак солидарности с протестующими, сообщил профсоюз Union №1.

Группа CTMIN, объединяющая ряд профсоюзов горнодобывающей промышленности, призывает к проведению всеобщей забастовки работников отрасли с 23 октября.

Ситуацию с поставками меди могут также усугубить забастовки портовых рабочих, их профсоюз уже объявил о присоединении к протесту с 10 часов утра по местному времени (16:00 МСК) в понедельник. Профсоюз сообщил, что рабочие 20 чилийских портов прекратят работу с этого времени, чтобы присоединиться к мирным демонстрациям.

Как сообщалось, не менее восьми человек погибли в ходе акций протеста в чилийской столице Сантьяго, порядка 1,5 тыс. человек были арестованы.

Президент Чили Себастьян Пиньера похвалил действия силовых служб по разгону протестующих, которых он назвал "преступной организацией".

Беспорядки в Чили начались в Сантьяго в пятницу в ответ на повышение цен на проезд в городском метрополитене и быстро распространились на другие регионы страны. Пиньера был вынужден ввести режим чрезвычайного положения в Сантьяго и ряде других регионов в центральной части страны.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк им

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