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Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Мировые поставки нефти снизятся в мае на рекордные 12 млн баррелей в сутки, после того, как ОПЕК+ заключила историческую сделку по сокращению добычи на 9,7 млн б/с от согласованных уровней, пишет МЭА в ежемесячном отчете.

Поскольку апрельское производство было высоким, эффективное сокращение составит 10,7 млн баррелей в сутки. Предполагается, что дополнительные сокращения будут от других стран, причем в США и Канаде наблюдается наибольший спад. Общее падение добычи вне ОПЕК может достигнуть 5,2 млн баррелей в сутки в четвертом квартале 2020 года, а в целом за год добыча может быть на 2,3 млн баррелей в сутки ниже, чем в прошлом году, считает МЭА.

В предстоящие месяцы добыча в США и Канаде может снизиться на 3,5 млн б/с из-за низких цен на нефть. Это падение вместе с сокращениями добычи странами ОПЕК+ вызовет дефицит нефти во второй половине 2020 года, ознаменовав конец наращивания коммерческих запасов и возвращение к нормальным рыночным условиям.

МЭА также отмечают, что четыре страны - Китай, Индия, Корея и США - предложили промышленности свои стратегические мощности по хранению нефти для размещения непристроенных объемов или рассматривают пополнение стратегических резервов по низким ценам.

"На время публикации мы все еще ждем больше деталей относительно планируемого сокращения производства и предложений по использованию стратегических хранилищ. Если закачка в стратегические хранилища, которая может составить минимум 200 млн баррелей, состоится в следующие три месяца, 2 млн б/с могут быть изъяты с рынка", - пишет МЭА.

По мнению экспертов, если производство сильно упадет, какое-то количество нефти будет закачано в стратегические хранилища, а спрос начнет восстанавливаться, во второй половине спрос может превысить предложение. Это позволит изъять с рынка коммерческие запасы, накопленные в первой половине года.

Текущие оценки МЭА по спросу и предложению предполагают, что во второй половине исчерпание запасов составит 4,7 млн б/с.

Сс ск вв*

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