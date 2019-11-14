Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 20:05

*** Сотрудничество РФ и Индии в сфере высоких технологий будет развиваться

Бразилиа. 14 ноября. ИНТЕРФАКС-Поставки российских ракетных комплексов С-400 в Индию осуществляются по плану, в Дели не просили ускорять этот процесс, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается поставок С-400, там все идет по плану, индийский коллега не просил что-то ускорять, все идет нормально",- сказал Путин на пресс-конференции в четверг.

Он подчеркнул, что РФ и Индия намерены и дальше "развивать сотрудничество, в том числе в сферах, которые считаются вооружением, основанным на высоких технологиях"

Президент РФ отметил, что Индия - это "суверенное государство, которое дорожит суверенитетом".

"Несмотря ни на какое давление извне, Индия придерживается всех взятых обязательств так же, как это делает Россия", - сказал Путин.

Индия - один из ключевых партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества.

Индия заказала у России вооружение и военную технику на $14,5 млрд, сообщил в сентябре глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф". Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд.

Как сообщал "Интерфакс", реализация контракта на поставку Индии пяти полковых комплектов С-400 должна начаться после 2020 года.

В апреле стало известно, что Россия приступила к реализации контракта на строительство многоцелевых сторожевых фрегатов проекта 11356 для Индии. Первые поставки фрегатов могут начаться через три года. Кроме того, специалисты завода "Янтарь" будут оказывать содействие в строительстве аналогичных кораблей на верфи Goa Shipyard Ltd в Индии. По данным индийских СМИ, стоимость этой сделки - около $2,2 млрд.

В марте в индийском городе Корва было открыто совместное российско-индийское предприятие "Индо-Рашн Райфлз Прайвет Лимитед" (INDO-RUSSIAN RIFLES PRIVATE LIMITED) по производству автоматов Калашникова "двухсотой" серии.

Россия предлагает истребители МиГ-35 и Су-35 для участия в индийском тендере на 110 легких истребителей.

В июле стало известно, что Россия подписала крупные контракты на поставку Индии около тысячи авиационных ракет. Агентство ANI сообщило, что ВВС Индии подписали с Россией контракт на поставку ракет "воздух-воздух" стоимостью более $200 млн. Речь идет о ракетах Р-27 для установки на боевые самолеты Су-30МКИ.

Сообщалось, что в замороженном состоянии находится российско-индийский проект по созданию истребителя пятого поколения.

Россия в 2020 году примет участие в ремонте и модернизации индийского авианосца "Викрамадитья" (бывший тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Горшков"), сообщил в июле глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Индия сделала первый взнос в размере $850 млн за системы ПВО С-400 "Триумф" и хочет, чтобы Россия ускорила их поставки, сообщила в ноябре газета The Economic Times, ссылаясь на источники.

Кроме того, это издание сообщило, что в марте Индия и Россия подписал новый контракт на аренду российской атомной подводной лодки.

Российская подводная лодка "Акула-1" предназначена для замены подлодки класса "Акула" Chakra, взятой в аренду у России на 10 лет в апреле 2012 года. Источники подчеркивают, что Дели добивается продления аренды подлодки Chakra до тех пор, пока в 2025 году подводная лодка "Акула-1" не будет готова для ввода в состав ВМС Индии.

В декабре 2011 году был подписан акт о передаче в лизинг ВМС Индии российской подлодки Chakra (до передачи в аренду носили название "Нерпа"). Газета "Коммерсант" сообщала, что рассчитанный на 10 лет контракт обошелся индийской стороне в $2,5 млрд.

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