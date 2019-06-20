Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 14:39

*** Эрдоган не ожидает санкций США за покупку С-400

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Стамбул. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Россия начнет поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию, вероятно, в первой половине июля, передает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как отмечает Bloomberg, Эрдоган также заявил, что турецкие военные уже определили места размещения С-400.

В ходе общения с группой журналистов в Стамбуле президент Турции напомнил, что с приобретением у России С-400 "вопрос закрыт".

Эрдоган отметил, что не ожидает введения США санкций против Турции - члена НАТО. В противном случае, подчеркнул Эрдоган, Турция даст ответ.

Кроме того, Эрдоган высказался по поводу участии Турции в программе истребителей-бомбардировщиков F-35 и по поводу предложения США закупить у них ЗРК Patriot.

"Эрдоган (сказал - ИФ), что мир не кончится, если Турция не получит истребители F-35", - передает Bloomberg.

По поводу ЗРК Patriot Эрдоган отметил, что американское предложение "не имеет смысла" без возможности совместного производства этой системы.

В то же время, уточняет Bloomberg, Эрдоган, говоря о контактах с президентом США Дональдом Трампом, заявил: "Я могу сказать: у меня, в самом деле, хорошие отношения с Трампом".

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