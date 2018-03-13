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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 8:22 13.03.2018 - 08:22

*** Решение вступит в силу 14 марта

Брюссель. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Принятое накануне решение Совета ЕС продлить на полгода до 15 сентября ограничительные меры в отношении 150 физических и 38 юридических лиц в связи с деятельностью, "нарушающей или угрожающей территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", опубликовано во вторник в "Официальном журнале" ЕС.

"Данное решение вступает в силу на следующий после публикации день", - говорится в документе.

Совет ЕС продлил в минувший понедельник на новый период в 6 месяцев ограничительные меры в связи с ситуацией на Украине.

"Эти меры заключаются в замораживании авуаров и ограничении передвижений. Они продолжают применяться к 150 лицам и 38 организациям", - сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.

В документе отмечалось, что оценка ситуации позволила прийти к заключению об отсутствии причин для изменения данного санкционного режима. При этом с целью актуализации была обновлена информация и мотивация внесения в список физических и юридических лиц, отмечается в коммюнике.

В своем сообщении пресс-служба Совета ЕС напомнила о других ограничительных мерах, принятых в связи с ситуацией на Украине.

Это экономические санкции по ряду секторов, продленные до 31 июля 2018 года, и ограничительные меры "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя", действующие в пределах их территорий до 23 июня 2018 года.

Ов бп

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