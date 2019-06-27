Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 18:59

Брюссель. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Постоянное представительство России при Североатлантическом альянсе подтвердило в четверг в Брюсселе российским журналистам, что ведется подготовка к заседанию Совета Россия-НАТО (СРН).

"Подтверждаем подготовку к очередному заседанию Совета Россия-НАТО, которое намечено на 5 июля. Рассчитываем на серьезное обсуждение ситуации с безопасностью в Европе в связи с объявленным США выходом из ДРСМД, а также вопросов предсказуемости военной деятельности", - сообщили в российской дипломатической миссии.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон сообщила журналистам, что альянс предложил России провести заседание совета Россия - НАТО 5 июля и теперь ожидает от нее ответа.

"Россия твердо не сказала, что она прибудет (на встречу - ИФ). Мы надеемся провести встречу 5 июля, и предложили это ей (России - ИФ). Мы надеемся, что заседание состоится, потому что очень важно, чтобы мы поговорили", - отметила американский дипломат.

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