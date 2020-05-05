Этот контент был опубликован 5 мая 2020 г. 16:51

Брюссель. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Совет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) согласовал во вторник предложение Европейской комиссии об оказании макрофинансовой помощи на 3 млрд евро десяти государствам - странам-кандидатам на вступление в ЕС и странам-партнерам из ближнего соседства, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Эти средства, объясняют в Брюсселе, предназначены для их поддержки ввиду экономических последствий пандемии COVID-19.

"Страны расширения (Евросоюза - ИФ) и страны-соседи являются нашими самыми близкими партнерами. Сегодня, как никогда, чрезвычайно важно подтвердить единство и солидарность, чтобы противостоять экономическим и социальным последствиям этого всемирного кризиса", -приводятся в коммюнике слова Здравко Марича, министра финансов председательствующей в Совете ЕС Хорватии.

Как ранее сообщала Европейская комиссия, финансовая помощь будет оказана в форме "займов на очень выгодных условиях".

Наиболее крупная сумма предусмотрена для Украины - 1,2 млрд евро.

Кроме того, предполагается выделить Албании 180 млн евро, Боснии и Герцеговине - 250 млн евро, Грузии - 150 млн евро, Иордании - 200 млн евро, Косово - 100 млн евро, Молдавии - 100 млн евро, Черногории 60 млн евро, Северной Македонии - 160 млн евро, Тунису - 600 млн евро.

Средства будут предоставлены в два транша в течение года. Займы выделяются на срок до 15 лет.

Теперь этот законопроект должны утвердить Европейский парламент и Совет ЕС.

1ов аг

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