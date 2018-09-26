Постпреды стран ЕС утвердят в Брюсселе без обсуждения документ о новом режиме санкций против применения химоружия
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Брюссель. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - В порядке реализации постановления Европейского совета от 28 июня Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) согласует в среду предложения о новом режиме ограничительных мер в целях борьбы против использования и распространения химического оружия.
"Ограничительные меры по химическому оружию: решение и регулирование", - гласит пункт повестки заседания Coreper в рубрике "Иностранные дела" по разделу документов, утверждаемых без обсуждения.
Отвечая на вопросы "Интерфакса", дипломатический источник в делегациях государств-членов ЕС в Брюсселе сказал, что пока неизвестно, когда будет следующий этап - утверждение на заседании Совета ЕС.
"Наиболее логичным, - сказал собеседник агентства, - представляется рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании Совета ЕС по иностранным делам 15 октября. Но это тоже не очевидно, так как в этих делах нет какого-то шаблонного подхода".
Он отказался комментировать ожидаемый документ до его принятия на Совете ЕС, указав на то, что только постановление совета является юридически законной ссылкой, а на данной стадии это пока конфиденциальные материалы.
По его словам, предстоящее решение Совета ЕС - "это прямая реализация указаний июньского Европейского совета".
В заключениях саммита ЕС, состоявшегося 28 июня, говорилось, что Европейский совет "призывает в кратчайшие сроки принять на уровне ЕС новый режим ограничительных мер, чтобы бороться против использования и распространения химического оружия".
"В развитие внеочередной сессии конференции стран-участниц Конвенции по химическому оружию ЕС обязуется оказать свою поддержку реализации ее выводов", - отмечалось в постановлении саммита.
Эта конференция состоялась в конце июня в Гааге по инициативе Великобритании.
1ов ав
Интерфакс