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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 20:42 14.03.2018 - 20:42

Нью-Йорк (ООН). 14 марта. ИНТЕРФАКС - Британский постпред при ООН Джулиан Брейтуэйт заявил в среду, что Россия имеет отношение к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, и что Москва нарушила Статью 2 Устава ООН.

"Это было не обычное преступление. Это было неправомочное использование силы, нарушение Статьи 2 Устава ООН - основание международного законного порядка", - сказал он на заседании СБ ООН в среду.

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