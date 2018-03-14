Постпред Британии обвинил Москву в нарушении устава ООН в связи с инцидентом в Солсбери
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Нью-Йорк (ООН). 14 марта. ИНТЕРФАКС - Британский постпред при ООН Джулиан Брейтуэйт заявил в среду, что Россия имеет отношение к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, и что Москва нарушила Статью 2 Устава ООН.
"Это было не обычное преступление. Это было неправомочное использование силы, нарушение Статьи 2 Устава ООН - основание международного законного порядка", - сказал он на заседании СБ ООН в среду.
При этом он сказал, что Россия не предоставила британской стороне удовлетворительные объяснения касательно инцидента в Солсбери в отведенный Лондоном срок. Таким образом, отметил дипломат, можно предположить, что Россия "потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом".
Аю об
Интерфакс