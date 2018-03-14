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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 20:59 14.03.2018 - 20:59

Нью-Йорк (ООН). 14 марта. ИНТЕРФАКС - Постпред Великобритании при ООН Джулиан Брейтуэйт в среду заявил, что Россия нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия, скрыв информацию о нервно-паралитическом веществе программы "Новичок".

"Россия заявила об уничтожении задекларированных запасов химического оружия в сентябре 2017 года, на десять лет позже, чем того требовала конвенция (. . .) Россия не сообщила о нервно-паралитическом веществе "Новичок", а также о связанных с ним производствах", - сказал он на заседании Совбеза ООН в среду.

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