Постпред Британии при ООН обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химоружия
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Нью-Йорк (ООН). 14 марта. ИНТЕРФАКС - Постпред Великобритании при ООН Джулиан Брейтуэйт в среду заявил, что Россия нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия, скрыв информацию о нервно-паралитическом веществе программы "Новичок".
"Россия заявила об уничтожении задекларированных запасов химического оружия в сентябре 2017 года, на десять лет позже, чем того требовала конвенция (. . .) Россия не сообщила о нервно-паралитическом веществе "Новичок", а также о связанных с ним производствах", - сказал он на заседании Совбеза ООН в среду.
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Интерфакс