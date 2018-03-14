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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 21:07 14.03.2018 - 21:07

Нью-Йорк (ООН). 14 марта. ИНТЕРФАКС - Постпред Великобритании при ООН Джулиан Брейтуэйт в среду заявил, что Россия нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия, скрыв информацию о нервно-паралитическом веществе программы "Новичок".

"Россия заявила об уничтожении задекларированных запасов химического оружия в сентябре 2017 года, на десять лет позже, чем того требовала конвенция (. . .) Россия не сообщила о нервно-паралитическом веществе "Новичок", а также о связанных с ним производствах", - сказал он на заседании Совбеза ООН в среду.

"Даже сегодня российские политики уверяют, что полностью уничтожили нервно-паралитическое вещество "Новичок". Мы можем заключить, что Россия серьезно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, не уведомив о программе по разработке вещества "Новичок", - добавил он.

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к инциденту.

По данным следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

Российская сторона отвергает обвинения в причастности к атаке.

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