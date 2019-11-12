Лондон. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Один из основателей организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье был "настоящим героем", а не шпионом, заявила, как сообщает британское издание The Daily Mail, постпред Великобритании при ООН Карен Пирс назвала.
"Я хочу воспользоваться возможностью и сказать, что обвинения России, которые исходили от Министерства иностранных дел, в отношении того, что он (Ле Мезюрье - ИФ) был шпионом, категорически неверны", - сказала Пирс во вторник журналистам.
Она считает, что Ле Мезюрье был "настоящим героем" и "истинным филантропом".
Пирс подчеркнула, что Великобритания поможет Турции провести тщательное расследование смерти британца Ле Мезюрье.
Как отмечают западные СМИ, на прошлой неделе представитель МИД России Мария Захарова обвинила Ле Мезюрье в том, что он являлся "бывшим агентом британской МИ-6 (Секретной разведывательной группы Британии - ИФ)" и работал на него на Балканах, Ближнем востоке и в Косово.
Накануне стало известно, что Ле Мезюрье обнаружен мертвым близ его дома в Стамбуле. Пока неясно, что именно стало причиной его смерти. По неподтвержденным данным, он упал с балкона его квартиры. В Турцию Ле Мезюрье вместе с супругой переехал четыре года назад. Турецкие власти проводят расследование обстоятельств смерти британца.
"Белые каски" - неправительственная организация, известная также как сирийская спасательная группа. Она действует в тех районах Сирии, которые контролируют оппозиционные силы, и не сотрудничает с Дамаском. Как утверждают в "Белых касках", организация состоит из более 3 тыс. волонтеров, которые работают в разных районах Сирии, где происходили вооруженные операции.
В настоящее время организацию финансируют Великобритания и Германия.
США заморозили финансирование организации в 2018 году, но возобновили его в октябре.
1ви ар ав