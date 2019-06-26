Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 8:41

Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - США ведут экономическую войну в отношении Ирана, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи в интервью телеканалу CNN.

"Определенно, мы находимся в состоянии экономической войны с США", - сказал постпред.

США прикладывают все возможные усилия, чтобы "закрутить гайки для иранского народа", а это " согласно международному праву равносильно военному преступлению ", заявил Раванчи.

Раванчи отметил, что санкции США вредят иранскому народу, но властям Ирана "удавалось, и будет удаваться управлять страной".

Отношения между Вашингтоном и Тегераном еще больше обострились на прошлой неделе, когда иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива. При этом США утверждают, что летательный аппарат не вторгался в иранское воздушное пространство. Иранцы же заверяют, что сбили дрон, когда тот находился над иранскими территориальными водами.

Вслед за этим появились сообщения, что дислоцированным в регионе американским военным был отдан приказ нанести ограниченный удар по Ирану, но в последний момент приказ был отозван президентом США Дональдом Трампом.

Позже Трамп ввел санкции против духовного лидера Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, пояснив, что новые санкции не позволят Хаменеи пользоваться американской финансовой системой. Президент заявил, что Хаменеи несет ответственность за враждебное поведение Ирана.

Санкции также были введены в отношении иранских военачальников, в том числе против командующих силами Корпуса стражей Исламской революции и командующих пятью округами ВМС Ирана.

1мм гк

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