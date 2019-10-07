Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 19:47

Нью-Йорк (ООН). 7 октября. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон в понедельник заявил, что планы США и ряда европейских стран обсудить тему недавних северокорейских ракетных пусков в СБ ОНН лишь поспособствуют усилению стремления Пхеньяна на самозащиту.

"США и их подельники должны понимать, что если они на СБ ООН поднимают вопрос, связанный с нашими мерами самообороны, то это только еще больше усилит наше желание защищать наш суверенитет", - приводят западные СМИ выдержки слова Ким Сона.

На уточняющий вопрос журналиста о том, как именно Пхеньян намерен защищать свой суверенитет, он указал, что речь не идет обязательно о новых ракетных пусках.

"Эти страны должны понимать, что мы никогда не будем равнодушно относиться к попыткам оспорить наши законные права на оборону", - отметил постпред КНДР при ООН.

Германия при поддержке Великобритании и Франции ранее запросила проведение за закрытыми дверями заседания СБ ООН для обсуждения недавних пакетных пусков Северной Кореи. По мнению дипломатов, эти пуски представляют "серьезное нарушение" резолюций ООН.

Ранее источник во Всемирной организации сообщил "Интерфаксу", что члены СБ ООН могут 8 октября обсудить пуски КНДР.

2 октября южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян мог испытать в среду баллистические ракеты, предназначенные для пуска с подводных лодок. Предполагается, что это были ракеты типа "Букгыксон".

На следующий день Пхеньян подтвердил, что испытал баллистическую ракету нового типа, предназначенную для запуска с подводной лодки. При этом северокорейское агентство ЦТАК отметило, что испытательный запуск не оказал никакого отрицательного влияния на безопасность окружающих стран.

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