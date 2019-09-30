Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 21:06

Вашингтон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Постпред КНДР при ООН Ким Сон в понедельник заявил, что именно от США зависит судьба отношений между Пхеньяном и Вашингтоном.

"Прошло больше года. Отношения между КНДР и США продемонстрировали незначительные успехи, и ситуация на Корейском полуострове не вышла из порочного круга усиливающегося напряжения", - приводят западные СМИ слова постпреда, сказанные на выступлении на Генассамблее ООН.

Ким Сон уточнил, что "станут ли переговоры между КНДР и США окном возможностей или событием, который приблизит кризис, зависит от США".

Он призвал к полной реализации положений соглашения, заключенного лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом на их первой встрече в июне прошлого года в Сингапуре.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын во время встречи 30 июня на межкорейской границе договорились возобновить переговоры на рабочем уровне по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами во Вьетнаме в феврале.

Однако до сих пор переговоры не возобновились.

В сентябре стало известно, что президент США Дональд Трамп уволил с поста советника по нацбезопасности, считающегося одним из ключевых в американской администрации, Джона Болтона.

Трамп мотивировал это разногласиями по международным вопросам, в частности, по Северной Корее. По словам американского лидера, для переговоров с КНДР, возможно, следует применить "новый метод".

Позднее агентство Associated Press сообщало, что в Северной Корее остались довольны заявлениями президента США Дональда Трампа о возможности применения нового подхода для переговоров с Пхеньяном. Так, представитель северокорейского МИД Ким Мён Гиль в своем заявлении приветствовал такое стремление Трампа, равно как и увольнение Болтона.

В свою очередь Болтон в понедельник заявлял, что на самом деле Ким Чен Ын не намерен отказываться от обладания ядерным оружием.

1ви аю

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