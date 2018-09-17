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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 17:09 17.09.2018 - 17:09

Нью-Йорк (ООН). 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Пекин последовательно реализует санкции Совета Безопасности ООН, направленные против Северной Кореи, заявил в понедельник представитель Китая при ООН Ма Чжаосюй.

"В том, что касается реализации резолюций Совета безопасности в отношении КНДР, Китай последовательно и неуклонно исполняет свои международные обязательства", - сказал он в ходе заседания Совбеза.

"Всякий раз, когда Совет Безопасности принимал резолюции в отношении КНДР, китайские власти своевременно публиковали отчет о реализации этих резолюций", - добавил М.Чжаосюй.

"К тому же, Китай принимает активное участие в работе Комитета по санкциям Совета Безопасности (ООН - ИФ) по КНДР", - отметил представитель КНР.

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на материалы ООН опубликовала статью, согласно которой российские и китайские суда значительно увеличили поставки топлива в КНДР, несмотря на запрет.

По данным авторов, с Россией у КНДР функционируют 39 совместных предприятий, а с Китаем - 200. Российские и китайские банки оказывают поддержку Пхеньяну в получении незаконно заработанных за границей денег. На минувшей неделе газета сообщила о том, что суда КНДР в течение первых пяти месяцев 2018 года перевезли 89 партий топливных грузов, поставленных в основном из России и КНР.

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