Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 1:19

Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Постпред Кувейта при ООН Мансур Айяд аль-Атайби заявил, что все члены Совбеза осуждают последние нападения на два танкера в Оманском заливе и хотят тщательного расследования, однако официальных решений нет.

"Мы очень рады слышать, что все члены Совета осудили то, что произошло", - сказал он журналистам после закрытого заседания.

"Это нарушение международного права и уголовное преступление", - добавил он.

По его словам, "все хотят беспристрастного и объективного расследования". При этом он отметил, что не обсуждалось, кто именно должен его проводить.

Постпред Кувейта подчеркнул, что ни одна страна не представила никаких доказательств, которые могли бы указать на виновных.

В свою очередь, исполняющий обязанности представителя США Джонатан Коэн сообщил, что он проинформировал Совбез ООН об оценке США, что Иран несет ответственность за атаку.

Коэн повторил большую часть предыдущих комментариев госсекретаря США Майка Помпео, обвинив Иран в нападении в попытке дестабилизировать регион.

По его словам, атаки на танкеры "демонстрируют явную угрозу, которую Иран представляет для международного мира и безопасности".

Коэн добавил, что ни одна группа на этой территории "не имеет ресурсов или навыков, чтобы действовать с таким уровнем сложности".

"Иран, однако, имеет оружие, опыт и необходимую разведывательную информацию, чтобы осуществить это", - считает постпред США.

"Иран должен встретить нас дипломатией, а не террористическими атаками на корабли, инфраструктуру и дипломатические объекты", - отметил Коэн в беседе с журналистами после закрытого заседания.

Он заявил, что ожидает дальнейших обсуждений ситуации в ближайшие дни.

Члены Совета Безопасности ООН в четверг во второй половине дня по времени Нью-Йорка в ходе закрытых консультаций обсудили инцидент с двумя нефтяными танкерами в Оманском заливе.

Ранее Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

Администрация США возложила ответственность за случившееся на Иран.

1вз тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!