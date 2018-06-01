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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 21:54 01.06.2018 - 21:54

Нью-Йорк (ООН). 1 июня. ИНТЕРФАКС - В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке будут идти трансляции игр чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России в июне и июле, сообщил постпред РФ при Организации Василий Небензя.

"(14 июня - ИФ) у нас будет короткий, но приятный перерыв в районе 10:30 (17:30 мск). Мы пригласим всех членов делегаций для того, чтобы посмотреть на церемонию открытия чемпионата мира по прямой трансляции из Москвы", - сказал В.Небензя журналистам на пресс-конференции.

Он рассказал, что в штаб-квартире ООН будут установлены в четырех местах ТВ-экраны, по которым можно будет следить за трансляцией футбольных матчей.

Российский постпред отметил, что в ходе чемпионата некоторые игры можно будет посмотреть в прямом эфире в районе 12:00-13:00 по времени Нью-Йорка (19:00-20:00 мск), другие можно будет отследить в записи.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Йф др

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