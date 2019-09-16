Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 21:13

Нью-Йорк (ООН). 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Любой прямой контакт между президентами США и Ирана Дональдом Трампом и Хасаном Рухани на полях предстоящей сессии Генассамблеи ООН был бы хорошим делом, заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Будет ли встречаться президент Рухани с президентом Трампом в Нью-Йорке? Знать не могу. И предложить не могу. По нашему мнению, любой прямой контакт между сторонами - это хорошее дело", - сказал российский постпред на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

По его словам, "известно, что обе стороны выдвигают предварительные условия для таких контактов, и эти условия противоречат друг другу", - продолжил Небензя.

"Посмотрим. Может быть, на следующей неделе будет какая-то сенсация", - заключил он.

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