Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 20:29

Нью-Йорк (ООН). 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Приезд лидеров стран мира на Генассамблею ООН позже в сентябре может дать возможность для активизации диалога по иранскому ядерному досье, заявил во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Я надеюсь, что ГА ООН даст возможность для обсуждения, для диалога", - сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

Российский дипломат напомнил, что на Генассамблею прибудут руководители стран, имеющих отношение к кризису вокруг Ирана. "Я надеюсь, что что-то может готовиться", - заявил Небензя.

"Это будет шансом для того, чтобы произошли некоторые вещи, но я не хочу спекулировать по этой теме", - добавил российский дипломат.

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