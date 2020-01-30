Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 17:31

Брюссель. 30 января. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов принял в четверг председателя делегации Европейского парламента по связям с Ираном Корнелию Эрнст, сообщило в Брюсселе постпредство РФ при ЕС.

"В ходе встречи обсуждалась ситуация вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вопросов иранской ядерной программы, а также возможности взаимодействия в целях его сохранения", - говорится в коммюнике российской дипломатической миссии.

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