Брюссель. 30 января. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов принял в четверг председателя делегации Европейского парламента по связям с Ираном Корнелию Эрнст, сообщило в Брюсселе постпредство РФ при ЕС.
"В ходе встречи обсуждалась ситуация вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вопросов иранской ядерной программы, а также возможности взаимодействия в целях его сохранения", - говорится в коммюнике российской дипломатической миссии.
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