Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 14:16

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов выразил надежду, что состоявшийся в Брюсселе форум "Соединяя Евразию от Атлантики до Тихого океана" будет способствовать активизации прямого диалога по линии бизнеса, внесёт вклад в развитие взаимосвязанности в интересах стран и народов ЕС и будет содействовать развитию диалога между регулятивными органами по линии ЕЭК - ЕК.

"Выработка эффективных механизмов сотрудничества между институтами ЕАЭС и ЕС в полной мере отвечала бы экономическим интересам наших стран. На это должны быть направлены и прямые контакты между экспертами ЕЭК и ЕК с целью обсуждения конкретных задач, отнесенных к сфере наднациональной компетенции", - сказал он, выступая с заключительным словом на форуме, объединившем дипломатов, бизнесменов, экспертов, представителей научных кругов и гражданского общества с обеих сторон.

"На протяжении истории Европу и Азию объединяли общие интересы в экономике, политике и культуре, прокладывались торговые пути и реализовывались крупные соединительные инфраструктурные проекты. И всегда Россия в силу географических и культурно-цивилизационных факторов играла роль связующего звена между Западом и Востоком, моста, который способствовал расширению взаимного интереса и развитию практического сотрудничества", - продолжил высокопоставленный российский дипломат.

По его словам, в современном исполнении эта идея получила воплощение в концепции формирования общего экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана и в инициативе президента России Владимира Путина о создании большого евразийского партнерства.

"Пожалуй, впервые у стран Евразийского континента появилась возможность опереться в этом контексте на потенциал крупных интеграционных объединений, таких как ЕАЭС и ЕС, обсуждать перспективу "интеграции интеграций", - считает постпред РФ.

По его мнению, для сохранения своих позиций в мире Евразии важно преодолеть искусственные барьеры в области взаимодействия межгосударственных интеграционных институтов и отказаться от ложного представления о несовместимости целей различных интеграционных объединений в Евразии.

"Большую роль в этом призван играть бизнес (...). Важно, что, вопреки надуманным препятствиям, односторонним искусственным ограничениям, бизнес сохраняет заинтересованность в продолжении такой работы и нормализации делового сотрудничества, реализации новых совместных проектов на основе экономической целесообразности", - подчеркнул В.Чижов.

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