Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 4:00

Брюссель. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил об уверенности в возможности перезапуска отношений РФ с ЕС во время начавшегося нового мандата институтов Евросоюза.

"Я абсолютно уверен: в ходе нового, начавшегося буквально 10 дней назад институционального цикла ЕС, мы можем стать свидетелями нового начала в наших отношениях, которые с учетом уже пережитого нами опыта будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными", - сказал высокопоставленный российский дипломат во вторник на торжественном приеме в постпредстве РФ в Брюсселе по случаю 30-летия отношений с Евросоюзом.

СССР и Европейские сообщества подписали 18 декабря 1989 года соглашение о торговле, коммерческом и экономическом сотрудничестве.

По словам постпреда, нынешние отношения России и Евросоюза нормальными назвать нельзя.

Он подчеркнул: "Наиболее противоестественным, отравляющим их фактором являются антироссийские односторонние рестрикции, введенные Евросоюзом в марте 2014 года и не раз с тех пор расширявшиеся".

Но при этом, отметил Чижов, "взаимозависимость России и ЕС никуда не делась". Он привел данные: на долю Евросоюза приходится почти половина объема товарооборота РФ, европейский бизнес продолжает инвестировать в ее экономику, россияне бьют рекорды по получению шенгенских виз, продолжается реализация многочисленных совместных проектов в культуре, образовании и науке, последовательно развивается приграничное сотрудничество.

"Медленно, но верно в Брюсселе осознают, что друг без друга России и Европе жить и развиваться непросто, если вообще возможно", - сказал российский постпред.

Он высказал мнение, что продолжать сохранять "полузамороженное взаимодействие" в отношениях РФ и ЕС недальновидно, в то время как двусторонний диалог России с рядом государств Евросоюза набирает обороты.

Чижов призвал не заблуждаться: "без России не решить ни одной значимой международной проблемы, а наши задачи на мировой арене во многом близки".

Глава российской дипломатической миссии при ЕС также указал на то, что экономики сторон взаимодополняемы, и синергия потенциалов России и ЕС, и в более широком плане - Евразийского экономического союза и Европейского союза, открыла бы новые возможности для взаимного развития в условиях растущей глобальной конкуренции.

1ов мк

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